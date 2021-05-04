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Эксперт рассказал о планах по строительству водозаборов на реке Салгир в Крыму

Технологии
Эксперт рассказал о планах по строительству водозаборов на реке Салгир в Крыму
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 4 мая. Директор НПФ «Водные технологии» поделился со слушателями радио «Спутник в Крыму» своими мыслями о наиболее эффективном способе использования пресной воды в регионе.

Правительство Крыма сообщило о возможности строительства двух водозаборных станций на реке Салгир. Эксперт в своем интервью рассказал, что использование «возвратных вод» не только экологично и необходимо, но и позволит местным владельцам сельскохозяйственных угодий орошать большую площадь, чем сейчас.

Северо-Крымский канал можно использовать для оптимального планирования размещения водного ресурса. Эксперт обратил внимание на то, что необходимо учитывать разный уровень воды в разное время года, поэтому необходимо построить еще и водонакопитель на реке Салгир. По его словам, проекты не будут пересекаться и усложнять работу друг друга. Однако местные аграрии смогут использовать пресную воду для орошения полей в особенно засушливые периоды.

Росгеология сообщает о наличии пригодной воды в акватории Азовского моря, количество которой ежегодно может составлять от 0,5 до 1,2 миллиарда кубометров. Ее также можно использовать для влагозарядки водонакопительных сооружений. Размечены места предполагаемого строительства. Геологи, экологи и технологи разрабатывают проект.

вода сельское хозяйство водохранилище
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