Медиагруппа «Патриот» и сетевое СМИ «Типичная Москва» объявили о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 4 мая. Заявление о начале информационного партнерства сделали представители Медиагруппы «Патриот» и независимого сетевого СМИ «Типичная Москва».

«Типичная Москва» является как образовательным, так и культурно-развлекательным проектом, работающим в Сети. В рамках сотрудничества с Медиагруппой «Патриот» планируется взаимное цитирование материалов и совместная поддержка интересных мероприятий и акций.

«Наш новый партнер «Типичная Москва» разделяет наши взгляды и сможет оказать неоценимую поддержку в этом. В настоящее время совместная работа патриотических СМИ очень важна. Вместе мы сможем защитить информационный суверенитет нашей страны», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Соглашение о сотрудничестве являются большой возможностью для взаимной поддержки и актуализации важных просветительских проектов. Внимание на это обратил главный редактор «Типичной Москвы» Игорь Сумин, передает пресс-служба Медиагруппы «Патриот».

Сегодня Медиагруппа «Патриот» насчитывает более 40 федеральных и региональных СМИ, освещающих события в России. Компания является идейным пространством, которое готово принять любое издание или телеканал.