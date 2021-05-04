Обнародован шорт-лист конкурса социальной журналистики «Герои пера»

Москва, 4 мая. Сформирован шорт-лист конкурса социальной журналистики «Герои пера». В него вошли 27 материалов, подготовленных изданиями из 21 города.

Заявки на конкурс направили 267 СМИ из 153 городов России. Это рекордный показатель, зафиксированный с начала старта проекта. Со списком финалистов можно ознакомиться на сайте. В ближайшее время стартует голосование жюри, которое определит победителей.

«Социальная журналистика сегодня актуальна как никогда. Мир изменился, и уже не будет прежним. Чем глобальнее эти изменения, тем важнее проявление неравнодушия и взаимопомощь», — отметила исполнительный директор АНО ЦСП «Быть человеком» Дарья Топильская.

В рамках конкурса жюри выберет победителей в восьми номинациях: «ТВ-герой», «На линии добра», «Печать общества», «За социальное партнерство», «Корпоративная пресса», «Симпатия жюри», «Поколение добра» и «Сети добра». Информационным партнером конкурса выступает Медиагруппа «Патриот».

Медиагруппа «Патриот» ранее объявила о партнерстве с ИА REХ. Это информационное агентство знакомит читателей с событиями не только в России, но и за рубежом. Его руководство рассчитывает на долгосрочное и плодотворное развитие партнерских отношений с Медиагруппой «Патриот».