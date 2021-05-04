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Покупка частей тела: юрист о блогере, побудившем молодежь делать тату с его именем

Общество
Покупка частей тела: юрист о блогере, побудившем молодежь делать тату с его именем
wikipedia.org  /  Bernhard Hanakam

Возмущенная мать просит помощи у СМИ. Ее сын стал «жертвой» белорусского блогера Яна Сташкевича. Эксперт по гражданским, арбитражным и административным делам Василий Воробьев в разговоре с ФАН объяснил юридический аспект ситуации с блогером, побудившим молодежь делать тату с его именем.              

По словам матери подростка, ее обращение в полицию никакого результата не дало. Однако от такой сомнительной «PR-кампании» блогера уже пострадали 17 человек, в том числе и ее сын. Сам же блогер даже готов платить деньги за места на телах своей аудитории.

Теперь женщина всеми силами хочет придать ситуации огласку. Она считает отвратительным транслировать распущенный образ жизни, ведь это угрожает нормальному взрослению молодых людей. А о татуировках они и вовсе могут в дальнейшем пожалеть. Редакция ФАН обратилась к юристу, чтобы узнать мнение стороны закона.  

«К сожалению, у нас сейчас никаких существенных рычагов воздействия на таких блогеров нет. Понятно желание родителей оградить детей от подобного. Но вопрос не урегулирован», — говорит собеседник ФАН.

Покупка частей тела: юрист о блогере, побудившем молодежь делать тату с его именем
Pr Scr instagram.com  / @stashkevichyan

По его словам, на восходящую звезду Instagram можно было бы воздействовать с точки зрения антимонопольного законодательства, будь его действия рекламой. Но наносить татуировки на тело или нет — это личное дело каждого.  

«Если никакого призыва нет, это просто фамилия и она не означает призыв к какой-то расовой ненависти или прочему, то рычагов воздействия нет никаких. Полиция проведет проверку и вынесет отказ в возбуждении уголовного дела», — отмечает Воробьев.

Но не все так безнадежно. По словам правового эксперта, ситуация с блогер-сферой действительно вызывает множество вопросов и опасений со стороны законодателей. И эта проблема активно решается.   

«Сейчас готовятся поправки в закон об образовании, появилось понятие «просветительская деятельность». Отчасти пытаются начать контролировать блогеров, контент, получать больше оснований, чтобы их каким-то образом ограничивать. В этом плане уже идет активная законодательная работа», — говорит юрист.

Покупка частей тела: юрист о блогере, побудившем молодежь делать тату с его именем
pixabay.com  / 

Однако Василий Воробьев также указывает на явные минусы российского законодательства, ведь пока новые правила начнут работать, пройдет немало времени.   

«Законодательство не успевает за развитием интернета. И так было всегда. К тому же законы, которые появятся в этой сфере, начнут работать не раньше, чем через года два. Может быть, скоро появится какой-то определенный орган, который будет конкретно заниматься деятельностью блогеров», — заключил эксперт.

Возможно, и самим блогерам будет на пользу применение по отношению к их деятельности определенных правил и законов, ведь порой их желание привлечь внимание аудитории переходит все границы и приводит даже к их гибели. Российский блогер Виталий Выграновский умер от голода в Абхазии. Общественный деятель, светский обозреватель Руслан Захаркин прокомментировал его голодную смерть.               

закон блогер законодательство юрист инстаграм сташкевич
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