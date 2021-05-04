Сталин возглавит региональное правительство в индийском штате

Нью-Дели, 4 мая. Однофамилец советского лидера Мутувель Карунаниди Сталин одержал победу на региональных выборах в Индии. Об этом сообщили местные СМИ.

Индийский политик сумел одержать победу на выборах в штате Тамилнад на юге государства с большим отрывом. Теперь Сталин будет возглавлять региональное правительство, сказано на сайте его партии.

Отец победившего чиновника дал имя своему сыну в честь советского лидера Иосифа Сталина. Сам политик родился в 1953 году, когда умер глава СССР.

Как стало известно ранее, американские эксперты рассказали, как легендарный советский танк «Иосиф Сталин» напугал западных представителей.