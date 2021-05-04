Аферисты предлагают жителям Тверской области «избежать блокировки» операций по карте

Тверь, 4 мая. На фоне слухов об отключении России от международной банковской системы платежей SWIFT активизировались телефонные мошенники. Злоумышленники атаковывают жителей Тверской области.

Возможным последствием после отключения для владельцев банковских карт Visa и Mastercard могут стать проблемы с оплатой. Аферисты придумали новый трюк, как заполучить персональные данные россиян.

Злоумышленники звонят по телефону и представляются банковскими работниками. Они запугивают якобы серьезными последствиями после отключения от SWIFT. В то же время жертвам рассказывают о «возможности» попасть в специальный список. Людей из перечня якобы не затронут проблемы.

Аферисты подчеркивают, что им нужны номер карты собеседника и специальный код безопасности из трех цифр, нанесенный на обороте. Такая информация помогает потом преступникам красть деньги у жертв.

ФАН сообщал, что в Москве мошенники начали чаще выдавать себя за сотрудников коммунальных служб.