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Бузова сделала Филиппу Киркорову особенный подарок в день его рождения

Шоу-бизнес
Бузова сделала Филиппу Киркорову особенный подарок в день его рождения
Prt Scr instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 4 мая. Звезда «Дома-2» Ольга Бузова призналась, что захотела скрепить свою дружбу и «духовную связь» с Филиппом Киркоровым, поэтому приготовила для него особенный подарок.

В конце апреля звезде российской эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 54 года. Певец решил отпраздновать день рождения с размахом в московском Soho Country Club, где собрал близких друзей и знаменитых коллег. В числе приглашенных гостей оказалась и поющая телеведущая Ольга Бузова. К торжеству звезда «Дома-2» готовилась со всей ответственностью, ведь она хотела удивить поп-короля.

«Мне было очень сложно, потому что у такого человека, как ты, есть все…» — заинтриговала артиста Бузова перед вручением подарка.

Она взяла Киркорова за руки и заявила, что боготворит его. Затем из пакета Louis Vuitton певица достала коробочку и отметила, что этот подарок — для них двоих. По словам Бузовой, она надеется этим презентом «скрепить их духовную связь». Киркоров сначала оторопел от ее слов, а потом с юмором предположил, что в коробочке обручальные кольца.

Оказалось, что Бузова приобрела два браслета с замочками. Звезды надели их друг другу на руки и условились никогда не снимать. Исполнительница хита «Мало половин» на этом не остановилась. Певица достала второй пакетик, в котором находился главный подарок. Оставить Киркорова без бриллиантов она не могла. А потому преподнесла поп-королю очки Louis Vuitton. Примерная стоимость аксессуара более 3000 долларов или 250 тысяч рублей.

Недавно завершился второй сезон «Маски», который запомнится зрителям большим количеством сюрпризов. В программе «Звезды сошлись» Киркоров-старший рассказал, как ему удалось скрывать от сына свое участие в шоу на НТВ.

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