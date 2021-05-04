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Астрологи назвали пять самых коварных знаков зодиака

Общество
Астрологи назвали пять самых коварных знаков зодиака
pxhere.com

Москва, 4 мая. Астрологи составили топ-5 знаков зодиака, отличающихся особым коварством. С представителями этих знаков рекомендуется всегда быть настороже.

Пятое место в рейтинге самых коварных знаков зодиака заняли Близнецы. По словам астрологов, двойственность таких людей может превратиться в хитрость или двуличность. Например, Близнецы могут без сожаления рассказать кому-то чужую тайну или купить вещь, понравившуюся другу.

На четвертом месте оказались Весы, которые обычно не обижают других, но способны специально спровоцировать конфликт от скуки. Кроме того, их коварство может проявиться в зависти.

На третью строчку астрологи поставили Водолеев. Они не строят коварные планы целенаправленно, но их трудно терпеть в быту. Водолеи хотят, чтобы все соответствовало их видению, поэтому надоедают окружающим придирками.

Второе место астрологи отдали Козерогам. Представители этого знака зодиака являются прирожденными карьеристами, поэтому используют любую возможность, чтобы обойти других на работе.

Лидером рейтинга самых коварных знаков стали Скорпионы. По словам астрологов, эти люди — прирожденные стратеги, которые к тому же очень мстительны. При этом Скорпионы не проявляют коварство по отношению ко всем подряд и «жалят» только конкурентов или обидчиков, пишет «Стерлеград».

Астрологи ранее назвали самые расточительные знаки зодиака. По словам экспертов, эти люди не умеют управлять финансами и сорят деньгами при невысоких доходах.

астрология знаки зодиака гороскоп
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