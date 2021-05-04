После стольких лет немцы так и не смогли разгадать главный секрет танка Т-34

Москва, 4 мая. Химический состав сплава и технология производства танковых башен по прежнему не рассекречены.

Химический состав технологии производства брони для танка Т-34 по-прежнему засекречен. Известно, что его разработал молодой советский инженер Андрей Завьялов, трудящийся на Ижорском заводе. Предложив инновационный метод, он рисковал работой, свободой и жизнью. Ведь в 1936 году он был единственным, кто на заседании со Сталиным раскритиковал существовавшие тогда советские танки и назвал их «ходячими гробами», пишут «Известия».

Инженеру удалось убедить в необходимости модернизации производства боевых машин и вскоре он стал главным организатором и движущей силой совершенно новой танковой концепции. Именно благодаря Завьялову, это во многом определило победу в Великой Отечественной войне.