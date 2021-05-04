После стольких лет немцы так и не смогли разгадать главный секрет танка Т-34

Москва, 4 мая. Химический состав сплава и технология производства танковых башен по прежнему не рассекречены.
Химический состав технологии производства брони для танка Т-34 по-прежнему засекречен. Известно, что его разработал молодой советский инженер Андрей Завьялов, трудящийся на Ижорском заводе. Предложив инновационный метод, он рисковал работой, свободой и жизнью. Ведь в 1936 году он был единственным, кто на заседании со Сталиным раскритиковал существовавшие тогда советские танки и назвал их «ходячими гробами», пишут «Известия».
Инженеру удалось убедить в необходимости модернизации производства боевых машин и вскоре он стал главным организатором и движущей силой совершенно новой танковой концепции. Именно благодаря Завьялову, это во многом определило победу в Великой Отечественной войне.
Новый сплав для брони и технологию сборки башни, предложенные Завьяловым сделали танк Т-34 произведением военного искусства. Ведь немцы не могли о таком даже мечтать. Интересно, что умы инженерной мысли до сих пор не смогли его превзойти. Химический состав и технология производства брони Т-34 до сих пор не рассекречены.
«Да, составы не рассекречены. Много чего из наших разработок не рассекречено», — подтвердил этот факт генеральный директор ЦНИИ КМ «Прометей», член-корреспондент РАН Алексей Орыщенко.
По словам главы института, разработки смогли обеспечить ее исключительно высокое качество и поразительную снарядостойкость, которая превосходила все аналоги в мире.
Технология сборки башен так же была к тому времени открытием. В 1939 году в ЦНИИ-48 при производстве башен Т-34 впервые в мире была применена послойная электросварка. Ранее элементы танковых башен соединялись исключительно путем клепки. Ноу-хау позволило соединениям стать в разы прочнее и надежнее
Директор ЦНИИ-48 Андрей Завьялов предложил создать литьевую броню, в те времена никто не мог даже мечтать о таком. Литье башен Т-34 началось в конце 1941 — начале 1942 года. В крупнейшем промышленном концерне Германии так и не удалось повторить данную технологию.
Немецкие офицеры ненавидели советские танки Т-34. Генерал-фельдмаршал Клейст признал, что советский Т-34 был лучшим в мире, а генерал Блюментритт отмечал, что танк неблагоприятно повлиял на боевой дух германской пехоты. По мнению генерала фон Меллентина, Т-34 был наиболее значительным образцом наступательного оружия во Второй мировой войне.
Ранее сообщалось о провале проекта американского танка «Супер Абрамс».