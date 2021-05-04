Премьер-министр Ливии поручил правительству защитить журналистов

Триполи, 4 мая. Премьер-министр переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамид Дабиба поздравил журналистов с профессиональным праздником — Всемирным днем свободы печати.

Во время церемонии он призвал представителей СМИ объединить усилия для освещения реальной ситуации в стране на международном уровне. По его словам, триполитанские власти не смогли обеспечить должную безопасность корреспондентов и отказывались финансировать и развивать сектор.

«Мы выпустили обязательную публикацию для всех государственных чиновников, чтобы защитить журналистов и поддержать их усилия. Готовы издать все необходимые законы для сохранения свободы прессы», — сказал премьер.

Абд аль-Хамид Дабиба добавил, что правительство поспособствует разработке кодекса чести профессии, а также формированию сильных и эффективных союзов СМИ.

«Кабинет министров запустил конкурс среди изданий и журналистов для оценки прессы. Победителя наградят премией», — уточнил он.

متقدمة على مصر والسعودية.. ليبيا تحتل المركز الـ 16 عربيا في حرية الصحافة. #الساعة24https://t.co/eIrGmLPSYj — الساعة 24 (@alsaaa24) May 3, 2021

Кабмин также распорядился создать независимое высшее национальное учреждение для защиты свободы прессы и регулирования выдачи разрешений на осуществление проектов в области средств массовой информации.

В обязанности ведомства войдет мониторинг публикуемых материалов, оценка качества контента и блокировка статей и высказываний, направленных против стабильности Ливии.

Международная организация «Репортеры без границ» (RSF) подготовила и опубликовала ежегодный индекс свободы прессы в 180 странах мира.

«Ливия занимает 16-е место среди арабских государств и 165-е в общей таблице», — говорится в сообщении.

Правительство национального единства поддержит финансово и законодательно сектор средств массовой информации для улучшения показателей отчета RSF. Стоит обратить внимание, что, несмотря на низкую позицию в рейтинге, североафриканская страна обогнала Египет, Бахрейн и Саудовскую Аравию.