«Транснефть» сообщила о сокращении прокачки сырья в апреле на 6,5%

Москва, 4 мая. Прокачка нефти по системе компании «Транснефть» в апреле 2021 года сократилась по сравнению с этим же месяцем прошлого года на 6,5%, до 36,81 млн тонн.

Такие данные озвучил пресс-секретарь компании Игорь Демин. Он уточнил, что прокачка российской нефти в апреле сократилась на 6,3%, до 35,27 млн тонн. Ожидается, что в мае этот показатель составит 35,95 млн тонн. Всего же в этом месяце «Транснефть» планирует прокачать 37,43 млн тонн.

По словам Демина, в апреле экспорт российского сырья по системе «Транснефти» упал на 18,2% в годовом выражении и составил 15,28 млн тонн. Предполагается, что в мае поставки нефти за рубеж по системе компании увеличатся до 15,98 млн тонн, сообщил пресс-секретарь.

ЦДУ ТЭК ранее проинформировал о сокращении экспорта нефти из России в страны дальнего зарубежья в первом квартале 2021 года. Как уточняется, поставки черного золота сократились в годовом выражении на 20,5%, до 66,65 млн тонн.