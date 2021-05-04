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Павел Прилучный пережил сердечный приступ во время разрыва с Агатой Муцениеце

Шоу-бизнес
Павел Прилучный пережил сердечный приступ во время разрыва с Агатой Муцениеце
instagram.com  /  @bugevuge

Москва, 4 мая. Звезда серила «Мажор» Павел Прилучный рассказал, как перенес сердечный приступ два года назад. В тот период он уже был на грани развода с актрисой Агатой Муцениеце.

Проблемы с сердцем у актера возникли из-за стечения нескольких обстоятельств. Два года назад он очень много снимался и заболел. Несмотря на проблемы с легкими и повышенную температуру, Прилучный продолжал работать в дневные и ночные смены. Кроме того, он постоянно ездил за рулем.

«Как-то выезжаю на трассу и вдруг понимаю, что левую сторону пробило током и отключило полностью. Я кое-как на обочину срулил. У меня дрожь, смотрю в зеркало и вижу синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Врачи приехали, быстренько все сделали. Сердце немножко подустало», — поделился актер.

По мнению артиста, негативное влияние на его здоровье оказали невыплаченные кредиты и ипотека. Сказались и проблемы в семье — уже тогда отношения Прилучного и Муцениеце были на грани разрыва.

«Была семья. Но мы как раз находились в состоянии распада», — сказал актер в интервью OK!.

Агата Муцениеце

После того случая Прилучный сделал выводы и теперь старается не брать больше одного проекта за раз. Кроме того, у актера появилась татуировка с кардиограммой.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце развелись около года назад. У бывших супругов есть сын Тимофей и дочь Мия, которые после развода живут с матерью, однако отец тоже проводит с ними много времени. Актер ранее рассказал, какие отношения у него сейчас с бывшей женой.

актер прилучный муцениеце
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