Франция призвала страны ЕС объединиться в борьбе с контрабандой людей в Ливии

Париж, 4 мая. Европейский союз должен выступить единым фронтом и помочь Ливии в борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой людей, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

По итогам переговоров с мальтийским коллегой Эваристом Бартоло состоялась пресс-конференция. Министр указал на необходимость активизировать усилия по поддержке североафриканского государства со стороны стран ЕС. В частности, поспособствовать укреплению границ.

«Мы должны помочь Ливии в борьбе с торговлей и контрабандой людей. Незаконная миграция — это европейский вопрос, который следует решать коллективно», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

Ле Дриан добавил, что продолжит переговоры с другими странами – членами Евросоюза с просьбой присоединиться к разрешению кризиса в североафриканской стране, включая проблему беженцев.

«Ведутся переговоры по пакту о предоставлении убежища и миграции, предложенному Европейской комиссией», — уточнил глава МИД.

Министр рассказал, что обсудил с Эваристом Бартоло сложившуюся ситуацию в Ливии. Он призвал Мальту посодействовать в соблюдении режима постоянного прекращения огня и проведении национальных выборов, запланированных на 24 декабря 2021 года.

Правительство Марокко предложило ЕС помочь разрешить проблему нелегальной миграции с Севера Африки в Европу. Рабат запросил около 3,5 млрд евро в качестве финансовой помощи для остановки потока беженцев.