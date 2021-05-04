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Точка отсчета — Одесса: Стариков высказался о тиражировании лжи на Украине

Политика
Точка отсчета — Одесса: Стариков высказался о тиражировании лжи на Украине
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 мая. Конфликт на Украине на протяжении семи лет только разрастается, но преступники так наказания и не понесли. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН заявил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.

По мнению Старикова, главная цель «организованной провокации» в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, — кровопролитие и возложение ответственности за жертв на других.

«[Возложение ответственности] на патриотические силы Украины, на Россию — на кого угодно, но только не на тех, кто это организовал [столкновения]. 1 мая многие люди поняли, что они должны защищать свою землю. После этого был захвачен Мариуполь. С жертвами. Националистические силы открыто применяли оружие, сжигали представителей органов правопорядка и объясняли это произошедшим в Одессе. Официальная версия украинской стороны звучит так: люди сами себя сожгли, ответственность на тех, кто погиб», — сказал участник пресс-конференции.

Эксперт отметил, что в дальнейшем это стало «стержневой линией украинской пропаганды в отношении Донбасса».

«Донецк сам себя обстреливал, Луганск сам себя обстреливал — дальше ложь только тиражировалась и масштабировалась, а правда замалчивалась. И точка отсчета началась в Одессе», — отметил Стариков.

Ранее российский общественник рассказал, как Одесса может освободиться от гнета Украины. Основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал готовность киевских властей украинизировать гимн Одессы. По его словам, сегодня вся Украина скатывается в пропасть.

россия донбасс украина одесса николай стариков провокация 2 мая 2014 года
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