Чтобы кожа лица светилась здоровьем и дольше оставалась молодой и свежей, очищать ее нужно ежедневно, утром и вечером. Для этой цели можно использовать гели для умывания. Они просты в применении, удобны и экономичны. Гелем вы будете пользоваться дольше, чем пенкой того же объема.

Чтобы средство не разочаровало, выбирать его нужно взвешенно и ориентироваться вовсе не на бренд и стоимость, ведь даже в линейках авторитетных производителей нередко встречаются «экземпляры», способные нанести коже вред. Лучший гель для умывания лица — это тот, который подходит текущим потребностям кожи, с безопасным составом. Как его найти и на какие средства стоит обращать внимание покупателю, читайте в обзоре ФАН.

Особенности очищающего геля для умывания

Еще недавно считалось, что гель идеально подходит для заботы о жирной, проблемной коже. Его консистенция вязкая, благодаря чему он хорошо обволакивает поверхность эпидермиса, проникая в верхнюю часть пор и эффективно удаляя из них загрязнения. Кроме того, он лучше контактирует с кожей, дольше сохраняется на ней во время умывания, обеспечивая качественное очищение.

На самом деле консистенция средства не влияет на его эффективность. Для умывания можно использовать и гели, и пенки. Все зависит от личных предпочтений. Но среди гелеобразных продуктов, действительно, проще найти решения для жирной и проблемной кожи. Производители успешно пользуются сложившимся стереотипом и предлагают покупателям решения на любой вкус и кошелек.

При этом важно помнить, что основные действующие компоненты должны быть как эффективными в вопросе очищения, так и безопасными. А потому, выбирая средство, стоит избегать тех, которые содержат агрессивные ПАВ. Речь идет обо всех разновидностях сульфата натрия (SLS, SLES), а также о минеральном масле.

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Нежелательные компоненты в средстве для умывания

Сульфаты агрессивно воздействуют на кожу. И даже выбирая гель для умывания от прыщей, от которого ожидают очищения «до скрипа», закрывать глаза на эти компоненты не стоит. Они разрушают липидный барьер, который существует на поверхности эпидермиса. Без этого барьера кожа стремительно теряет влагу, а для компенсации трансдермальной потери жидкости она стремится вырабатывать больше себума.

Факт. «Жесткие» гели для умывания с сульфатами увеличивают жирность кожи за счет естественного компенсационного механизма восстановления уровня увлажненности. Изначальный матирующий эффект через некоторое время сменяется активной жирностью в области Т-зоны.

Минеральное масло столь же нежелательно, так как формирует на поверхности эпидермиса пленку. Такой компонент может содержать увлажняющий гель для умывания, предназначенный для сухой кожи. Синтетическое масло не позволяет тканям дышать, нарушая естественные обменные процессы и регенерацию, ускоряет старение.

Другие нежелательные компоненты в средстве для умывания:

спирты — Alcohol Denat, Isopropyl Alcohol и другие агрессивно сушат эпидермис, разрушая его липидный слой;

консерванты — в большом количестве присутствуют в неорганической косметике;

отдушки — синтетические соединения могут вызывать аллергические реакции.

Выбирайте гель для умывания с пометкой «без SLS», с мягкими очищающими компонентами, без спиртов и химических отдушек.

Выбор средства по типу кожи

Безопасная основа может сочетаться с дополнительными компонентами, которые помогут в уходе за кожей и в решении ее текущих проблем.

Жирная, проблемная

Требует увлажнения и мягкого очищения, а потому гель для умывания для жирной, проблемной кожи может содержать матирующие, противовоспалительные компоненты. В этом качестве выступают ингредиенты:

цинк;

экстракты лекарственных растений (ромашки, календулы);

натуральные фруктовые кислоты.

Применение средств с органическими кислотами предпочтительно при склонности к жирности и высыпаниям. AHA-кислоты обладают отшелушивающим действием, не позволяют отмершим клеткам наслаиваться на поверхности эпидермиса и закупоривать поры. Благодаря этому себум свободно выходит из пор на поверхность, что снижает вероятность появления черных точек и воспалений. Гель для умывания с кислотами деликатно разрушает темные точки, уменьшает их количество, снижает активность работы сальных желез. Также сглаживает последствия акне, выравнивает тон кожи.

Присутствие в составе цинка делает средство эффективным в борьбе с прыщами и воспалениями. Цинк обладает способностью подавлять развитие бактерий и снижает интенсивность работы сальных желез. Антибактериальный гель для умывания не стоит использовать постоянно. Применять его можно курсами в период активных высыпаний, например, летом и зимой. В другое время ему на смену стоит подобрать гель для умывания матирующий с содержанием:

фруктовых кислот;

лечебных экстрактов;

грязей;

витаминов.

Эти вещества снижают активность сальных желез и помогают поддерживать матовость кожи. Кроме того, не стоит забывать и об увлажнении эпидермиса, а потому хорошим спутником очищающих компонентов в средстве будет гиалуроновая кислота.

pixabay.com / BELEN LOPEZ

Нормальная, комбинированная

Если с кожей нет проблем, можно выбирать любые средства, содержащие мягкие очищающие ингредиенты. Эксперты советуют делать ставку на увлажняющие и ухаживающие вещества:

гиалуроновую кислоту;

экстракты лотоса, розы, винограда;

ниацинамид и церамиды — эти вещества поддерживают здоровье кожного барьера, помогают эпидермису удерживать влагу, сохраняя упругость и эластичность.

Хорошим выбором при таком типе кожи станет мицеллярный гель для умывания, который деликатно очищает лицо благодаря активной работе микрочастичек мицелл. Они не влияют на работу сальных желез, но хорошо растворяют любые загрязнения.

Сухая, чувствительная

Самый сложный выбор — гель для умывания для сухой кожи. Стоит пару раз использовать неподходящее средство, и ощущение стянутости лица будет сопровождать постоянно, а шелушения и раздражение не удастся скрыть декоративной косметикой.

Обладательницам такой кожи рекомендуют выбирать средства, содержащие активные увлажняющие и регенерирующие компоненты:

гиалуроновую кислоту;

мочевину;

пантенол;

церамиды;

ниацинамид.

Эти вещества поддерживают структуру тканей и не позволяют им терять влагу. Полезны также добавки, обладающие восстанавливающим и противовоспалительным действием. Гель для умывания с алоэ вера подойдет при склонности к раздражению, чувствительности.

Топ гелей для умывания

Достойные средства можно найти в линейках недорогих отечественных брендов и зарубежном масс-маркете. При высоких требованиях к косметике для повседневного ухода можно обратить внимание на аптечные средства и профессиональные серии.

CeraVe Detergente Idratante

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство предназначено для нормальной и сухой кожи, но благодаря некомедогенности может применяться и для комбинированной. Содержит церамиды и ниацинамид, которые восстанавливают структуру кожи, защищают ее от потери влаги. Обладает выраженным увлажняющим действием и снижает склонность к воспалениям.

По отзывам, гель для умывания CeraVe экономичен, обладает кремовой текстурой и хорошо смывает макияж. Некоторые девушки отмечают сухость кожи при его регулярном применении, что может объясняться индивидуальной реакцией на средство.

Средняя цена 747 рублей.

Чистая линия NATURA Гель-масло

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Разработка отечественной компании, без содержания спирта и парабенов. Гель для умывания «Чистая линия» содержит мягкие очищающие вещества и органические масла, что позволяет ему очищать кожу и ухаживать за ней. Подойдет при повышенной чувствительности, склонности к раздражению.

Предлагается в удобном флаконе с помпой, недорогой и приятно пахнет. Из недостатков девушки отмечают жидкую консистенцию, из-за чего средство быстро заканчивается.

Средняя цена 175 рублей.

La Roche-Posay Effaclar H

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Решение для проблемной кожи, может использоваться во время медикаментозного и косметологического лечения акне. Гель для умывания «Эфаклар» содержит активный цинк, который обладает противовоспалительным действием и подавляет развитие бактерий. Продукт от La Roche Posay обладает кремовой текстурой, не пересушивает эпидермис, уменьшает покраснения и воспаления.

Удобен в применении, пользователи отмечают очищение лица, сужение пор, мягкость и матовость кожи при регулярном использовании.

Средняя цена 1178 рублей.

«Циновит» для лица и тела

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Средство не для повседневного применения, но при активных высыпаниях на лице и спине, атопическом и себорейном дерматите оно становится хорошим помощником в лечении. Гель для умывания «Циновит» содержит цинк, обладающий противовоспалительным действием, и активные противогрибковые компоненты. Подавляет воспалительные процессы, угнетает патогенную микрофлору.

По отзывам, с его помощью можно улучшить состояние спины и груди в периоды высыпаний, но при использовании на лице следует соблюдать осторожность, так как возможно развитие выраженной сухости кожи.

Средняя цена 270 рублей.

Levrana Антибактериальный

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Серия натуральной российской косметики включает гель для умывания с ферментами. Они подавляют развитие бактерий и помогают поддерживать жирную кожу здоровой. Средство от Levrana содержит ценные аминокислоты для увлажнения и мягкие ПАВ для эффективного очищения.

По отзывам, почти не пенится и не помогает смыть макияж, но очищает мягко и качественно, помогает бороться с воспалениями, расходуется экономно.

Средняя цена 315 рублей.

Bioderma Sebium Foaming Gel

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

При склонности к высыпаниям состояние кожи поможет улучшить гель для умывания «Биодерма». Он содержит цинк для борьбы с воспалениями и комплекс органических кислот: гликолевую, салициловую. Первая обладает отшелушивающим действием, поддерживает регенерацию тканей и снижает вероятность закупорки пор. Вторая усиливает противовоспалительные свойства средства.

В отзывах пользователи отмечают, что гель убирает жирный блеск, сужает поры и отлично матирует. Обладает нейтральным запахом, не пересушивает кожу и не стягивает. К недостаткам относят жидкую консистенцию и связанный с ней большой расход, а также довольно высокую стоимость.

Средняя цена 764 рубля.

Librederm гель-гоммаж гиалуроновый

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

В составе геля для умывания «Либридерм» комплекс мягких эксфолиантов, безопасных даже для чувствительной кожи. Они выполняют деликатный массаж, выравнивают микрорельеф тканей и очищают поры. Содержит гиалуроновую кислоту и масло жожоба для увлажнения.

Средство обладает приятным запахом, а лицо после его использования нежное и гладкое. Помогает справиться с удалением макияжа и освежить кожу вечером. Из недостатков отмечают не слишком удобную тубу и быстрый расход.

Средняя цена 337 рублей.

Nivea крем-гель Нежный

Pr Scr market.yandex.ru / Яндекс

Один из самых недорогих гелей для умывания представляет бренд «Нивея». В составе мягкие ПАВ, пантенол и миндальное масло, а потому даже при природной сухости и склонности к раздражению средство будет деликатно очищать лицо и обезопасит кожу от пересушивания.

По отзывам, совершенно не пенится, по консистенции похож на крем, включает небольшое количество отшелушивающих частиц. Нежный и мягкий, легко смывается. Недостаток — сложности с покупкой: в последнее время найти в магазинах этот продукт стало непросто.

Средняя цена 149 рублей.