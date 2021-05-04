«Последний герой» Роман Никкель: Самыми сложными на шоу были эмоциональные испытания

Победитель реалити-шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Роман Никкель признался ФАН, что самыми сложными на тропическом острове были не физические испытания, а эмоциональные.

33-летний тракторист из Оренбургской области в эксклюзивном интервью рассказал подробности о девятом сезоне популярной программы телеканала ТВ-3: как он попал на Занзибар, появлялась ли у него мысль, что он вообще там делает, и на что планирует потратить завоеванные в качестве главного приза пять миллионов рублей.

«Подумал: «Надо попробовать»

— Итак, Роман, как все это началось, как вы попали на шоу? У вас самого появилась такая идея или кто-то посоветовал?

— Сразу скажу, что я смотрел абсолютно все сезоны «Последнего героя», которые выходили до этого, и мне все это очень нравится. Конечно, тоже захотелось себя попробовать. И когда на ТВ-3 объявили о том, что будет новый сезон, моя жена Валя увидела это по телевизору, а сам-то я телевизор очень мало смотрю, и сказала, что идет кастинг. Я тут же просмотрел в интернете и убедился, что да, действительно, идет. Подумал: «Надо попробовать». Ну, вот и попробовал (смеется).

— Какие чувства были, когда сообщили, что вас взяли на проект? Поверили ли вы?

— Чувства, естественно, были хорошие: «Ура, я все-таки это сделаю!» Хотя до конца, конечно, еще не верилось. К тому же была и такая эсэмэска: «Вы проходите, мы вас берем, но в любой момент вас могут заменить». То ли радоваться, то ли не радоваться –– непонятно. И лишь потом, когда билеты были уже на руках, я понял, что все –– действительно еду на шоу. И тут появилось чувство огромной радости.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

— То есть, вы уже окончательно поверили, что все наяву и что это никакой не розыгрыш?

— Да-да, именно так.

— С какими планами ехали на остров? Одно дело просто попробовать себя и совсем другое –– бороться за победу. У вас поначалу какие мысли были?

— Сначала я не был уверен, что слишком далеко зайду. До объединения племен бы точно добрался –– дома с женой разговаривали, и я сказал, что до приезда родственников, когда Валя прибудет на Занзибар, точно доживу.

В общем, летел туда в полной неизвестности, все люди –– незнакомые, мы же ведь даже не знали друг друга, я имею в виду участников. В первый раз встретились только в Москве в аэропорту. И выяснилось, что я оказался еще и самым старшим среди всех, и у меня такой небольшой шок был (смеется). 33 года –– вроде бы не такой уж и старый, а, оказывается, всех еще моложе меня набрали. И я думаю: «Ну, е-мае, сейчас еще проблемы какие-то будут». Но нет, все прошло нормально, со всеми наладились контакты.

— Ясно, что люди подобрались разные, с кем-то общий язык находился, а с кем-то, наверное, совсем сложно было, так?

— Нет, лично мне совсем не было сложно в этом плане, я могу практически с любыми людьми просто поговорить или их послушать. Больше всего мы сдружились с Дашей Колпаковой и с Димкой Петайкиным. И еще с Сашей Маслаковой. С ними я по-прежнему нормально общаюсь. Мы же все сначала были в одном племени («новичков». –– Прим. ФАН).

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Где лег, там и уснул, что попало, то и поел»

— Что вообще оказалось самым сложным? Какие-то физические испытания или все-таки психологические?

— Самым сложным было в эмоциональном плане –– находишься там долгое время без родных. Мы с женой никогда так надолго не расставались, и это было самым тяжелым моментом. Физически мне как-то без разницы –– где лег, там и уснул, что попало, то и поел… А вот чисто по-человечески было нелегко.

— У вас же пятеро детей, причем все –– сыновья. С ними-то тоже, наверное, на столько времени не расставались ранее?

— Конечно Я очень сильно скучал по ним.

— Возникали ли у вас на острове некие моменты, когда появлялась мысль: «Все, точка, я устал, хочу домой»?

— Один раз было такое –– буквально на мгновение. Точно не помню уже –– то ли перед самым приездом родственников, то ли после него, –– вот прям где-то рядышком с этим событием. Сижу и думаю: «Что я вообще здесь делаю?..»

Однако потом я немного поковырялся в себе, все вроде бы разъяснил, что я здесь делаю. Я никому об этом даже не говорил, а просто посидел так вечерком или ночью, тоже не помню уже, и поразмышлял…

— То есть сначала, как говорится, накатило, а потом вы подумали, и откатило?

— Да, это просто как накат такой был, эмоции переполнили меня немножко. Но затем я взял себя в руки, и все, справился с ситуацией.

— Вы не жалеете об этом? Могли бы ведь отправиться домой куда раньше, попросив об услуге соплеменников!

— Нет, не жалею!

— А если бы не выиграли в шоу, тоже бы не жалели?

— Нет, конечно. Уже один тот факт, что я там побывал, –– большой плюс. Это и жизненный опыт, и те же дружеские отношения с другими участниками. Тут, я считаю, без разницы –– выиграл или не выиграл. Что-то хорошее всегда по любому получается.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

«Хочу свозить детей на море или океан»

— Что вы из всего этого взяли для себя? Ведь общение происходило в узком кругу, в закрытом практически пространстве, –– я имею в виду, что остров необитаемый, –– одни и те же лица… Что-то почерпнули в плане взаимодействия с людьми на будущее?

— Да, немножко по-другому начал смотреть на отношения между нами. Понял, что надо больше общаться, больше разговаривать. И так надо делать всегда.

— Некоторое время назад в интернете появилась информация, что вы победили в шоу. Как думаете, откуда она могла появиться? Говорить же об этом было нельзя!

— На все 100 процентов я не уверен, но, думаю, получилось так. Когда финал уже закончился, я позвонил жене, детям, пообщался с родственниками. Они порадовались, рассказали другим, те тоже порадовались и еще кому-то рассказали. Так, наверное, и пошло.

— И сарафанное радио разнесло эту новость?

— Видимо, да.

— Кроме звания «последнего героя» вы завоевали также и пять млн рублей. Выигрыш, как можно предположить, потратите на семью?

— Именно так. На постройку дома, а еще хочу обязательно свозить детей на море или океан. Это однозначно!

— Правда, сейчас не так много мест, стран, куда можно отправиться –– из-за всей этой ситуации с коронавирусом…

— Ну, мы дождемся, что все утихнет. Когда-нибудь же это случится, и, я думаю, времени нам хватит. Тем более, у меня еще двое совсем маленьких детей –– 2,5 годика и 5 лет, и они, может быть, ничего еще не запомнят. Так что им надо немножко подрасти.

пресс-служба телеканала ТВ-3 /

Кастинг в девятый сезон реалити-шоу «Последний герой» стартовал 22 сентября прошлого года. Было отобрано 16 человек — их поделили на два племени. «Чемпионами» стали победители или участники предыдущих сезонов, за которых голосовали зрители на официальном сайте канала ТВ-3.

В команду «новичков» вошли конкурсанты, отобранные в результате всероссийского кастинга, проходившего в социальной сети «ВКонтакте». На остров периодически приезжали «секретные» участники. Главный приз впервые в истории составлял значимую сумму пять миллионов рублей.

В финальной части за победу боролись Роман Никкель, Денис Шведов, Елена Барткова и Александра Маслакова.