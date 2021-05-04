Автомобиль скорой помощи вез хирурга на операцию и насмерть сбил пешехода под Омском

Омск, 4 мая. Гражданин выскочил из кювета на дорогу и попал под колеса машины скорой помощи. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Полиция устанавливает личность пешехода, который погиб на дороге между Омском и Тюменью, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Омской области. Мужчина скончался на месте от полученных травм.

Трагедия произошла в темное время суток. Автомобиль экстренной службы вез хирурга в Любинскую центральную районную больницу, где планировалось провести операцию. В один момент из кювета на дорогу выбежал гражданин, и водитель машины не успел затормозить.

Врач был доставлен в клинику на другой скорой, а водитель остался на месте аварии для выяснения обстоятельств инцидента. Погибший на момент смерти не имел при себе документов.

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