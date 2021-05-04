Россиянам раскрыли секрет приготовления марийских двухслойных блинов

Москва, 4 мая. Журналист и блогер Константин Терехов опубликовал в Сети рецепт приготовления двухслойных блинов мари. Традиционное блюдо этого народа получается вкусным и сытным.

Всего три простых ингредиента понадобятся для приготовления этого блюда. Первый слой блина выпекается из дрожжевого теста. Для второго слоя повару понадобится смешать крупу и сметану.

Рекомендуется традиционное угощение народа мари в печи. Первый слой блюда необходимо пропечь до полуготовности, затем выложить на него смесь из крупы и сметаны. Затем блюдо нужно снова отправить в печь. По готовности блюдо необходимо смазать топленым сливочным маслом, передает «Медиа Поток».

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