Поклонники шоу «Маска» призвали сменить жюри в новом сезоне проекта

Москва, 4 мая. Зрители популярного шоу «Маска» поделились эмоциями после завершения второго сезона. Поклонники разочаровались в членах жюри и хотят видеть других судей в третьем сезоне.

Финал второго сезона «Маски» показали на канале НТВ 2 мая. Победителем стал певец Jony, который скрывался под костюмом Крокодила.

В жюри шоу в этом году сидели юморист Александр Ревва, певица Валерия, король отечественной эстрады Филипп Киркоров, шоумен Тимур Родригес и телеведущая Регина Тодоренко. В первом сезоне судьями были те же звезды, за исключением Реввы, вместо которого выступления оценивал комик Гарик Мартиросян.

На официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте» зрителей спросили, какие чувства они испытывают после окончания второго сезона. В комментариях многие призвали сменить жюри в третьем сезоне «Маски». Поклонники остались недовольны судейством на проекте. Некоторые фанаты шоу вообще выступили за зрительское голосование.

«Поменять в третьем сезоне полностью все жюри шоу. Судили необъективно и порой неадекватно!»; «Кардинально смените нафталиновое жюри на другое. Вижу там Лазарева, Батрутдинова и им подобных (остроумных и адекватных)»; «Мне не нравилось жюри во всем. Называют кого попало, чтобы Киркоров был решающим голосом. От этого надо избавиться. Пусть зрители голосуют. <...> В жюри должны сидеть умные, уважаемые люди, а не крикливые пестрые вороны с плоским юмором»; «Зрители должны выбирать победителя, а не жюри», — написали комментаторы.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии ФАН отметил, что шоу «Маска» является очень ценным для артистов. К главным плюсам проекта он отнес возможность сменить привычное амплуа.