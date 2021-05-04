Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело из-за двойного гражданства Саркисяна

Ереван, 4 мая. Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело для расследования ситуации о сокрытии двойного гражданства у президента Армена Саркисяна.

Об этом проинформировал председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян. По его словам, Специальная следственная служба (ССС) ранее отказалась возбуждать дело после заявления 53 юристов республики, в котором говорилось о преступлении, будто бы совершенном главой государства. Адвокаты считают, что Саркисян имел британское гражданство с 2003 по 2012 годы.

Генпрокуратура теперь отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по статье 325 части 1 УК. Об этом сказано на странице Зограбяна в социальной сети.

Как стало известно ранее, Армения не обсуждает с Турцией вопрос о восстановлении дипломатических отношений.