Кровавый уикэнд в Чикаго: семь человек погибли, десятки получили ранения

Первомайские выходные в американском Чикаго оказались полны насилия — как и другие уикэнды. В крупнейшем городе штата Иллинойс за выходные в результате перестрелок пострадали 46 человек, семеро были убиты.

По данным полиции, с 18 часов вечера пятницы до полуночи воскресенья было зарегистрировано 36 перестрелок. Еще два человека получили ножевые ранения.

Самому молодому из погибших было 17 лет, отмечает Fox News. Он находился за рулем своего автомобиля и ехал по улице Уэст-Фердинанд в воскресенье, когда несколько неизвестных открыли по нему огонь. В результате молодой человек получил огнестрельное ранение в лицо, попытался уехать, но врезался в фонарный столб. Пострадавшего сразу же доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В субботу неизвестные ранили в руку и ногу 14-летнего ребенка в районе Гранд-Кроссинг. Мальчика доставили в местную детскую больницу, полиция разыскивает нападавших.

Еще одно тело было найдено в районе Саут-Сакраменто-Драйв около 17 часов вечера в субботу. Полиция пока никак не прокомментировала инцидент.

В воскресенье утром 21-летний мужчина был смертельно ранен, когда ехал в автомобиле в районе Бернсайда на южной стороне. По данным правоохранителей, в мужчину несколько раз выстрелили: три пули попали ему в голову и две — в руку. Пострадавшего доставили в больницу Джексон-Парк, где он скончался.

Из-за огнестрельного ранения в субботу умер 37-летний Трэвис Уиллис. Известно, что погибший поспорил с другим мужчиной, в результате чего началась драка. Через некоторое время соперник Уиллиса выстрелил ему в голову. Ранение оказалось несовместимым с жизнью — он умер в больнице.

Еще двух мужчин застрелили в воскресенье в парке Гумбольдта на Вест-Сайде.

Федеральное агентство новостей /

Чикаго в настоящее время переживает бум насилия с использованием огнестрельного оружия. Согласно отчету, опубликованному городским департаментом полиции, на 30 апреля с начала года произошли 832 перестрелки, в результате которых 997 человек получили ранения и 187 были убиты. Для сравнения: за аналогичный период в 2020 году инцидентов с применением огнестрельного оружия было всего 623, в них пострадали 718 и скончались 156 человек.

Chicago shootings, murders outpacing 2020; nearly 1,000 people have been wounded so far this year, police say

Jack’s opinion: Chicago is one of the most strictest gun law states, but has one of the largest murder and shooting records.https://t.co/9HhURsXj7t