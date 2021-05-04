Индийские медики впервые выявили коронавирус у диких животных

Нью-Дели, 4 мая. Коронавирусная инфекция была выявлена у нескольких львов, которые живут на территории зоопарка в индийском городе Хайдарабад.

Сотрудники зверинца еще в конце апреля обратили внимание на то, что у львов внезапно пропал аппетит, а также появился кашель и выделения из носа. В связи с этим они отправили их анализы в Центр клеточной и молекулярной биологии в Хайдарабаде.

«После зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где восемь тигров и львов дали положительный результат на COVID, нигде не было зарегистрировано таких случаев среди диких животных», — сказал глава центра исследований дикой природы Шириш Упадхье, сообщает Times of India.

В конечном итоге анализы животных подтвердили, что сразу четыре самца и самки львов заболели коронавирусом. Сейчас ученые этого научного центра занимаются установлением конкретного штамма COVID-19, который был выявлен у них.