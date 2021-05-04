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Аналитики из Канады составили список самых «безумных» военных разработок времен СССР

Армия
Аналитики из Канады составили список самых «безумных» военных разработок времен СССР
wikipedia.org  /  Mike1979 Russia / CC BY-SA 3.0

Оттава, 4 мая. Россия является родиной самых интересных военных разработок благодаря своему географическому разнообразию, пишут обозреватели канадского издания Hot Cars.

Когда-то Советский Союз, а теперь Российская Федерация должны были создавать технику, способную работать в любой местности и метеоусловиях, что порой приводило к «сверхъестественному» дизайну. Обозреватель Hot Cars Макс Верон составил список самых «безумных» военных машин времен СССР, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

Итальянский инженер Роберт Бартини создал самолет Bаrtini Beriev ВВА-14, и это была весьма необычная разработка. Намереваясь противостоять ракетам ВМС США «Полярис», Бартини спроектировал ВВА-14 так, чтобы он мог осуществлять вертикальный взлет и посадку, а также садился на воду, как обычный самолет.

«Гарфорд Путилов» — эта бронетехника была создана в далекие времена, когда Россия и США еще работали вместе. Тяжелый российский бронеавтомобиль был выпущен на базе шасси фирмы Garford Motor Truck и оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью всего 30 л.с.

Спасательный экраноплан класса «Лунь» является идеальной военной машиной для навигации на местности и к тому же умеющей летать. Этот плавающий самолет-амфибия представлял собой нынешнюю версию боевого корабля АС-130.

Вездеходная винтовая машина ЗВМ-2901 — одно из самых безумных творений, когда-либо созданных советскими военными. Это уникальный вездеход с винтовым движителем, способный преодолевать снежные препятствия и передвигаться по болотам.

Ранее стало известно, что легендарному советскому бомбардировщику ДБ-3 исполнилось 85 лет

ссср канада военные разработки
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