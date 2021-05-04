Виктор Гусев рассказал о профессиональных качествах тренера Леонида Слуцкого

Москва, 4 мая. Спортивный комментатор Виктор Гусев поздравил заслуженного тренера России Леонида Слуцкого с 50-летием. В честь праздника он рассказал о совместной работе с юбиляром.

Леонид Слуцкий почти семь лет был главным тренером ЦСКА. Под его руководством команда выиграла три чемпионата России и дважды завоевала Кубок и Суперкубок России. С 2015 по 2016 год он был главным тренером футбольной сборной России. Сейчас Слуцкий успешно работает с казанским «Рубином».

Телеведущий и спортивный комментатор Первого канала Виктор Гусев поспешил поздравить тренера с юбилеем. По его словам, со Слуцким он подружился во время работы на чемпионате мира, который проходил в России. Они вместе освещали матч Англия-Тунис.

Гусев отметил, что профессиональные качества Слуцкого заслуживают особого уважения. Несколько лет он тренировал зарубежные команды — английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс».

«Мне кажется, он начал тренировать зарубежный клуб, потому что такая работа требует особых навыков, особых качеств характера, умения приспосабливаться и находить себя в необычной среде», — объяснил спортивный журналист в интервью с Nation News.

Комментатор отметил, что Слуцкий вернул былую славу «Рубину». Сейчас он выводит команду на прекрасный, «очень высокий уровень», подчеркнул Гусев. Так, недавно футболисты «Рубина» переиграли столичное «Динамо» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу, который прошел на стадионе «Казань Арена».