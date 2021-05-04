Киев разрешил продажу и вывоз украинской земли за рубеж

Верховная рада Украины приняла закон «О децентрализации земельных наделов» — документ, являющийся ключевым этапом приватизации земель от Закарпатья до контролируемых украинскими властями территорий Донбасса. Согласно официальной информации, нововведение призвано облегчить процесс приобретения земли «отдельными гражданами и коммерческими структурами». Как утверждают скептики, некоторые положения упомянутого закона гарантируют иностранцам беспрепятственную покупку украинской земли и вывоз за пределы Украины десятков тысяч тонн плодородной почвы. В ситуации разбирался корреспондент ФАН.

Уже изначально законопроект, зарегистрированный в украинском парламенте под номером 2194, вызвал на Украине настоящие политические баталии. Представители партии «Батькивщина» во главе с Юлией Тимошенко призывали народных депутатов «не допустить расчленения страны путем полной приватизации земли», а активисты «Европейской солидарности» Петра Порошенко утверждали, что нововведение «должно получить зеленый свет при небольших изменениях». До недавнего времени нынешняя пропрезидентская сила в ВР — партия «Слуга народа» («СН») — занимала нейтральную позицию, согласившись с необходимостью открытия рынка земли, однако при условии гарантии контроля над упомянутыми наделами исключительно украинскими структурами.

Принятый 28 апреля нынешнего года документ 2194 предусматривает окончательную передачу земель государственной собственности в ведение территориальных объединений (громад). У самого государства останутся лишь те наделы, которые имеют «стратегическое значение» (речь идет о территориях, прилегающих к шоссе и железнодорожным путям международного масштаба, а также добывающим предприятиям. — Прим. ФАН). Впоследствии переданные земли будут либо реализованы с аукциона, либо проданы на льготных условиях членам громад и «другим приобретателям, включая зарубежные фирмы».

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Любопытно, что принятие этих положений в Верховной раде сопровождалось бурными аплодисментами депутатов от «СН» и криками «Ганьба!» («Позор!») из сектора «Батькивщины».

Оппонентов нового закона поспешил успокоить бывший министр экономики Украины Павел Кухта. Правда, его слова прозвучали несколько провокационно.

«Благодаря документу [2194] наша страна сможет на выгодных условиях получить от Всемирного банка 700 миллионов долларов кредитной поддержки, — заявил он. — Международная финансовая корпорация инвестирует в украинскую экономику около 3 млрд долларов к 2024 году».

На брифинге в Киеве Юлия Тимошенко отметила, что в данном контексте речь идет о «продаже иностранцам всей Украины».

«Депутаты фактически разрешили покупать землю зарубежным юридическим и физическим лицам: право аренды теперь можно будет реализовывать без согласования с собственником», — резюмировала политик.

С этим мнением согласны и независимые аналитики.

«Лицензию на пользование землей теперь получат не только украинские собственники: из соответствующего законопроекта был изъят пункт о том, что владеть наделами могут лишь граждане Украины, — подчеркнул юрист Виктор Барчук. — Помимо прочего, в документе присутствует параграф о возможности «перемещения плодородной почвы».

Такой шаг можно расценить предельно просто: Киев разрешил продажу и вывоз украинской земли за рубеж». Барчук также отметил, что лично он не может представить себе процесс массового вывоза с Украины чернозема.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Будут ли потенциальные западные владельцы украинской земли вывозить чернозем вагонами, неизвестно. Предполагается лишь, что уже в ближайшее время о своих правах собственности на земельные участки на Украине заявят десятки зарубежных компаний.

«Они будут попросту покупать сначала огороды отдельных украинцев, затем — территории обанкротившихся фермерских хозяйств, а в итоге дойдут до наделов громад. Нет никаких сомнений, что в обозримом будущем многие из нас станут батраками на собственной территории», — говорится на одном из форумов в украинском сегменте интернета.

Многие пользователи Всемирной паутины с таким утверждением согласились.