Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре

Любовные линии в кино завораживают, поэтому даже актеры могут поддаться чувствам и полюбить партнера по съемочной площадке.

Не зря, показав «любовь как в кино», актеры сходятся и в жизни, играют свадьбы, рожают детей. Несмотря на все предрассудки, многие из них живут счастливо из года в год.

ФАН собрал топ-5 пар российского кинематографа, которые влюбились друг в друга не только в кино, но и в жизни.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актеров Максима Матвеева и Елизавету Боярскую судьба свела на съемках фильма «Я не скажу», там они сыграли влюбленных, которые переживают кризис в отношениях. На площадке пара изображала довольно откровенные сцены любви и страсть между актерами вспыхнула мгновенно.

В тот же год после премьеры фильма актеры поженились, а спустя два года у них родился первый сын Степан. В 2018 году Елизавета Боярская подарила супругу второго сына Григория.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в браке уже более пяти лет, и оба не любят говорить о личной жизни. Известно, что актеры познакомились в 2013 году на съемках фильма «Левиафан». Тогда за плечами Вдовиченко было четыре брака, а Лядова переживала разрыв неудачных отношений.

Сначала пара скрывала свою связь, поэтому впервые они предстали в качестве пары на Каннском кинофестивале в мае 2014 года. В сентябре этого же года Владимир сделал Елене предложение и пара поженилась.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Когда эти актеры объявили о помолвке, то сразу же подверглись критике. Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова в 2013 году, тогда ей было ей был 21 год, а ему — 29.

Познакомились они на съемках многосерийной военной драмы «Гетеры майора Соколова» о женской опергруппе во время Второй мировой войны. Экранная любовь сразу же переросла в реальную, и, несмотря на юный возраст, Дарья согласилась выйти замуж за Артура. Актриса родила супругу двоих сыновей — Артура и Марка.

ТАСС / Красильников Станислав

Стася Милославская и Александр Петров

Молодые звезды российского кинематографа познакомились на съемках спортивной драмы «Стрельцов». Тогда актриса Стася Милославская сыграла возлюбленную Эдуарда Стрельцова (Александр Петров). Так на съемочной площадке зарождались первые чувства, а их первый поцелуй состоялся именно в кадре.

После съемок каждый занялся своими делами, но судьба снова свела их в Стамбуле, куда оба приехали на отдых. После целого дня общения они поняли, что влюблены друг в друга. Сейчас пара вместе, но свадьбу пока не планирует.

Global Look Press / Vadim Tarakanov

Екатерина и Александр Стриженовы

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса — Екатерина и Александр Стриженовы в браке уже 32 года. История любви началась на съемках фильма «Лидер», когда тем было по 13–14 лет. Из-за чистых и искренних чувств 16-летний Александр предложил Екатерине выйти за него замуж.

В браке у них появилось двое детей — Александра и Анастасия.

Global Look Press / Vadim Tarakanov

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