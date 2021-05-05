Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 04:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
04:28
Общество
Украинцам пообещали очередное повышение цен на продукты питания
04:22
Общество
Российским туристам дали советы по выбору места для отдыха в 2021 году
04:16
Политика
Слова Климкина о водной блокаде Крыма назвали в Госдуме «хайпом»
04:00
Экономика
Экономист рассказал, когда ждать первых результатов работы демпфера в России
03:59
Наука
Российские ученые разрабатывают цифровые очки для эмуляции зрения
03:58
Армия
Ракету «Сармат» трижды запустят в рамках летно-конструкторских испытаний
03:33
Общество
Дачникам сообщили о системе штрафов за сорняки на участке
03:12
Общество
Вильфанд спрогнозировал облачную погоду с небольшими дождями 9 мая в Москве
03:12
Политика
Блинкен обвинил РФ в уклонении от «соблюдения международных обязательств»
03:08
Общество
Создатели Clubhouse начали адаптацию приложения для Android-смартфонов
03:06
Политика
Байден переложил ответственность за смерти от COVID-19 в США на «ленивых» американцев
03:00
Шоу-бизнес
Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
02:58
Общество
Жительнице Карелии грозит срок за покупки алкоголя и закуски с чужой карты
02:57
Политика
Пушков перечислил причины отсутствия суверенитета у Украины
02:52
Общество
Роспотребнадзор назвал правильный способ мытья рук
02:51
Общество
IT-эксперт Кузьменко озвучил план действий при попадании воды в смартфон
02:47
Технологии
Владельцев смартфонов предупредили о смертельной опасности «неродной» зарядки
02:34
Общество
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве до вечера среды
02:15
Политика
Мандат на формирование кабмина Израиля по итогам выборов перешел президенту
02:08
Общество
Десять процентов от зарплаты могут помочь накопить хороший капитал
Все новости

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре

Шоу-бизнес
Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Любовные линии в кино завораживают, поэтому даже актеры могут поддаться чувствам и полюбить партнера по съемочной площадке.

Не зря, показав «любовь как в кино», актеры сходятся и в жизни, играют свадьбы, рожают детей. Несмотря на все предрассудки, многие из них живут счастливо из года в год.   

ФАН собрал топ-5 пар российского кинематографа, которые влюбились друг в друга не только в кино, но и в жизни.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Актеров Максима Матвеева и Елизавету Боярскую судьба свела на съемках фильма «Я не скажу», там они сыграли влюбленных, которые переживают кризис в отношениях. На площадке пара изображала довольно откровенные сцены любви и страсть между актерами вспыхнула мгновенно.

В тот же год после премьеры фильма актеры поженились, а спустя два года у них родился первый сын Степан. В 2018 году Елизавета Боярская подарила супругу второго сына Григория.

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков в браке уже более пяти лет, и оба не любят говорить о личной жизни. Известно, что актеры познакомились в 2013 году на съемках фильма «Левиафан». Тогда за плечами Вдовиченко было четыре брака, а Лядова переживала разрыв неудачных отношений.

Сначала пара скрывала свою связь, поэтому впервые они предстали в качестве пары на Каннском кинофестивале в мае 2014 года. В сентябре этого же года Владимир сделал Елене предложение и пара поженилась.

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Global Look Press  / Komsomolskaya Pravda

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов

Когда эти актеры объявили о помолвке, то сразу же подверглись критике. Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова вышла замуж за актера Артура Смольянинова в 2013 году, тогда ей было ей был 21 год, а ему — 29.

Познакомились они на съемках многосерийной военной драмы «Гетеры майора Соколова» о женской опергруппе во время Второй мировой войны. Экранная любовь сразу же переросла в реальную, и, несмотря на юный возраст, Дарья согласилась выйти замуж за Артура. Актриса родила супругу двоих сыновей — Артура и Марка.  

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
ТАСС  / Красильников Станислав

Стася Милославская и Александр Петров

Молодые звезды российского кинематографа познакомились на съемках спортивной драмы «Стрельцов». Тогда актриса Стася Милославская сыграла возлюбленную Эдуарда Стрельцова (Александр Петров). Так на съемочной площадке зарождались первые чувства, а их первый поцелуй состоялся именно в кадре.

После съемок каждый занялся своими делами, но судьба снова свела их в Стамбуле, куда оба приехали на отдых. После целого дня общения они поняли, что влюблены друг в друга. Сейчас пара вместе, но свадьбу пока не планирует. 

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Global Look Press  / Vadim Tarakanov

Екатерина и Александр Стриженовы

Одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса — Екатерина и Александр Стриженовы в браке уже 32 года. История любви началась на съемках фильма «Лидер», когда тем было по 13–14 лет. Из-за чистых и искренних чувств 16-летний Александр предложил Екатерине выйти за него замуж.

В браке у них появилось двое детей — Александра и Анастасия.

Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Global Look Press  / Vadim Tarakanov

Ранее ФАН рассказал о пяти парах российского шоу-бизнеса, не решившихся на развод даже после измены.

кино актеры александр петров
Комментировать
Самое популярное
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Общество 64315 2 мая 2021
Попытки американца «выжить» на российской даче вызвали смех в Сети
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
Происшествия 54888 2 мая 2021
Жители Финляндии массово умирают от неизвестного наркотического вещества
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Политика 46009 2 мая 2021
В Швеции назвали крупнейшие за десятилетия учения НАТО в Европе агрессией против России
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Политика 38965 2 мая 2021
Вице-премьер Чехии осудил главу минюста за ее слова о версиях взрывов во Врбетице
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Общество 32806 2 мая 2021
Роспотребнадзор перечислил основные противопоказания к вакцинации от COVID-19
Все новости / Шоу-бизнес / Топ-5 пар российского шоу-бизнеса, которые влюбились друг в друга в кадре
Рейтинг@Mail.ru