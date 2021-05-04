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Юморист Денис Дорохов рассказал о страхе не понравиться зрителям

Шоу-бизнес
Юморист Денис Дорохов рассказал о страхе не понравиться зрителям
instagram.com  /  @dorokhovdenisofficial

Москва, 4 мая. Юморист Денис Дорохов признался, что не понимает людей, которые обижаются на шутки, ведь даже самый провокационный юмор не нацелен на то, чтобы кого-то оскорбить.

Скоро на YouTube выйдет обновленное хейт-шоу «Прожарка», где теперь «прожаривать» звезду будут не только комики, но и зрители. Одним из приглашенных юмористов первого выпуска стал Денис Дорохов. Ему пришлось жестко «проехаться» по коллеге и близкому другу Азамату Мусагалиеву.

По словам Дорохова, он сильно переживал, ведь не хотел сильно задеть близкого человека. Однако он также боялся не понравиться зрителям. Они вполне могут посчитать, что юморист специально не затронул острых тем и осторожничал в шутках.

«Очень долго писал этот материал, в районе трех недель, и многое не вошло, потому что я переживал, что можно говорить, а что — нельзя», — признался Дорохов в интервью изданию «Слово и дело».

По словам юмориста, он каждый раз волнуется перед выходом на сцену и боится, что его шутки «не зайдут зрителям». Он признался, что даже пару раз сбегал с собственного выступления. Однако, когда вместо смеха в зале повисает тишина, это мотивация, чтобы понять «свои ошибки и двигаться дальше».

«Самое главное — потом собраться и продолжить заниматься юмором, творчеством», — подытожил Дорохов.

Он отметил, что зрители в большинстве своем до сих пор ставят на «стоп» на некоторые темы в юморе. Однако сам комик считает, что в стендапе не может быть запретных тем, ведь ни у кого из юмористов нет цели оскорбить или унизить.

Недавно комики из шоу «Что было дальше?» решили, что детский дом и сиротство отличный повод для шуток и унижений в адрес популярного TikTok-блогера Дани Молохина.

юмор шоу дорохов
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