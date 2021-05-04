Политологи назвали тему Украины одной из главных на встрече Путина и Байдена

На тех позициях, на которых сейчас стоят США, договариваться России совершенно невозможно. Но изменить свои планы американцев заставляют лишь тяжелые неудачи, считают опрошенные ФАН эксперты, политологи и журналисты.

Стабильные отношения

Вашингтон хочет выстраивать с Москвой более стабильные и предсказуемые отношения и не ищет эскалации. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если Россия будет двигаться в этом направлении, то мы тоже будем. Думаю, у президента [США Джо] Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом [России Владимиром] Путиным, поговорить об этом напрямую», — сказал он.

Global Look Press / Al Drago/Keystone Press Agency

Кроме того, Блинкен напомнил, что, несмотря на «глубокие противоречия», США и Россия смогли продлить стратегический договор СНВ-3.

«Мы будем искать и другие возможности (сотрудничества. — Прим. ФАН), но <…> это будет результатом того, что Россия решит делать или не делать», — указал госсекретарь.

«Не с Зеленским же говорить»

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что раз и Вашингтон, и Москва допускают такую встречу, обсуждая место и время ее проведения, то логично предположить, что ее вероятность высока.

«Однако многое будет зависеть от деталей и от повестки дня. Обе стороны не раз заявляли, что, несмотря на серьезные противоречия, им есть что обсуждать. В частности, вопросы ядерного сдерживания, климатические вопросы (для Байдена эта тема очень важна), вопросы международной безопасности и, да, ситуацию на Украине — не с Зеленским же ее обсуждать», — добавил Владимир Корнилов.

США говорят языком ультиматумов

Эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков пояснил: чтобы правильно воспринимать слова Блинкена, необходимо понимать, какую точку в Вашингтоне считают за стабильную. А это будет слабая, балансирующая на грани развала Россия, контролируемая конфликтами по периметру ее границ и экономическими ограничениями, сдерживающими ее развитие во избежание создания нового конкурента.

«США предпринимают много усилий, чтобы этот сценарий реализовался. Американская активность видна и внутри самой России, и в бывших советских республиках, и в других приграничных странах. Количество «горячих точек» на карте вокруг РФ неуклонно увеличивается, что происходит не без участия США. Это указывает на то, что снижать свое давление на Москву, менять политику в отношении нее американцы не собираются», — пояснил Сергей Простаков.

Федеральное агентство новостей /

По его мнению, слова Блинкена пока выглядят не более чем созданием благоприятного информационного фона для внутреннего и внешнего употребления. На тех позициях, на которых сейчас стоят США, договариваться России совершенно невозможно. А изменить свои планы американцев заставляют лишь тяжелые неудачи.

«Пока Вашингтон разговаривает исключительно языком ультиматумов, а слова Блинкена к реальной жизни отношения еще не имеют. Действительно, американскому руководству, если бы оно заботилось о национальных интересах, не стоило делать все для разжигания конфликта с Россией, ядерной державой, обладающей внушительным военно-политическим потенциалом. Однако ничто пока не указывает на то, что новая администрация в Вашингтоне нацелена на диалог. В ней снова в силе специалисты по «оранжевым революциям» и информационному давлению. И для начала результативного диалога со стороны США нужны хотя бы минимальные шаги навстречу в виде прекращения информационных атак и незаконных экономических ограничений», — заключил Сергей Простаков.

Напомним, по мнению публициста Армена Гаспаряна, в Вашингтоне прекрасно понимают, что есть красные линии, которые переступать не следует, и это вполне положительный аспект.