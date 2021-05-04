Аналитики NI рассказали о российской подлодке, пугающей США

Вашингтон, 4 мая. Российская подводная лодка «Акула» все еще представляет огромную угрозу, несмотря на немалый возраст, считают журналисты из США.

Субмарины, созданные в Советском Союзе, имели массу преимуществ: они могли быстро передвигаться и погружаться на большие глубины, рассказал американский военный эксперт Калеб Ларсон в своем материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, у советских подводных лодок был и недостаток, который заключался в значительном шуме, создаваемом ими во время работы.

Североатлантическому альянсу играла на руку подобная особенность разработанных в СССР подлодок, пока у Москвы в 1980-х годах не появилась легендарная «Акула», подчеркнул аналитик. Он отметил, что во многом причиной шума являются гребные винты и кавитационный эффект, создаваемый во время их вращения, однако СССР удалось заполучить японское оборудование, при помощи которого советские инженеры изготовили особые винты, предназначенные для скрытного передвижения.

Подлодки типа «Акула» были предназначены для охоты на надводные корабли и субмарины стран НАТО, объяснил Ларсон. Он подчеркнул, что это детище советских инженеров с легкостью могло преодолевать американские гидрофоны, незаметно проходя через Фареро-Исландский рубеж.

«С новыми высокотехнологичными гребными винтами советская подлодка класса «Акула» была пугающе тихой», — пишет Ларсон.

Россия продолжила использовать «Акул» и после распада СССР, уточнил журналист. Он напомнил о случае, произошедшем в 2012 году, когда подобная подлодка пребывала в водах Мексиканского залива в течение нескольких недель, оставшись при этом незамеченной. Резюмируя, Ларсон заявил, что эта субмарина и сейчас является мощной и тихой силой, наводящей страх на США.

Ранее американские аналитики рассказали о самой быстроходной подводной лодке в мире, которая была создана в Советском Союзе для охоты на корабли стран НАТО.