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Агроном Сеченовского университета назвала топ-3 опасных растений для отдыхающих в мае

Общество
Агроном Сеченовского университета назвала топ-3 опасных растений для отдыхающих в мае
wikipedia.org  /  Isidre blanc / CC BY-SA 4.0

Любителям отдыха на природе в начале мая следует избегать три опасных растения, у которых на это время приходится период цветения или появления первых побегов. Об этом в интервью ФАН рассказала агроном ботанического сада лекарственных растений Сеченовского университета, эксперт по дикорастущим растениям Наталья Замятина.

«Борщевик Сосновского полез потихонечку, он даже самый маленький уже жжется — это классика наша. На болотах багульник зацветает — тоже лучше туда не соваться, потому что голова болеть будет», — пояснила Замятина.

Борщевик Сосновского многим знаком своими крупными зонтичными соцветиями и высокими побегами. На этапе молодых побегов опознать его можно по рассеченным щетинистым листьям. Багульник, также заслуживший себе название «болотная одурь», отличается так называемыми «венчиками» из мелких цветков белого или розового цвета, часто имеющим резкий запах.

Еще один коварный представитель флоры — волчеягодник или волчье лыко. Растение знакомо многим по привлекательным, но ядовитым ягодам. Часто не вызывает нужной бдительности во время цветения красивыми розовыми соцветиями. Чаще всего его можно встретить в подлесках хвойных и смешанных лесов.

«Волчье лыко почти отцвело, но в северных районах еще остается. Его тоже лучше избегать — оно смертельно ядовито: при попадании на кожу может вызвать ожоги», — добавила эксперт.

Борщевик Сосновского
wikipedia.org  / Ummagumma/CC BY-SA 3.0

Агроном отметила, что большое количество съедобных лекарственных растений также пустили свои побеги, но назвать хотя бы одно из них собеседница ФАН отказалась.

«У нас сейчас настолько удручающие познания в ботанике, что я даже боюсь что-то рекомендовать — лучше не рисковать. Я постоянно убеждаюсь в этом: вот сейчас только просматривала группу в интернете — дама наелась неизвестно ничего», — обратила внимание Замятина.

Эксперт добавила, что в поисках лекарственных трав любители натуропатии легко спутают их с растениями, которые могут оказаться ядовитыми или просто несъедобными, вызывающими нарушения пищеварения или другие малоприятные последствия для организма.

природа сеченовский университет ядовитые растения наталья замятина
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