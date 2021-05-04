Квартальная прибыль Saudi Aramco выросла на 30%

Эр-Рияд, 4 мая. Чистая прибыль саудовской нефтяной компании Saudi Aramco выросла на 30% по итогам первого квартала 2021 года и составила 21,7 млрд долларов.

Как говорится в сообщении нефтяного гиганта, рост прибыли связан с укреплением котировок сырья на мировом рынке. Еще одной причиной увеличения доходов Saudi Aramco называет более высокую маржинальность в нефтепереработке и химической промышленности, что частично компенсировало сокращение нефтедобычи.

Saudi Aramco намерена направить на выплату дивидендов по итогам января-марта 18,8 млрд долларов. Ранее руководство компании заявило, что собирается придерживаться уровня ежеквартальных дивидендов в размере 18,75 млрд долларов. В год на эти цели Saudi Aramco планирует выделять 75 млрд долларов.

Текущая ситуация на мировом рынке нефти в целом положительная. Котировки эталонных сортов растут вслед за спросом на сырье. При этом увеличение нефтяных цен сдерживается фактором коронавируса в странах Азии.