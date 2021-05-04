На Украине предупредили об угрозе прорыва дамбы Северо-Крымского канала

Киев, 4 мая. Украинская дамба, препятствующая доступу воды в Крым, может разрушиться под напором воды, что положит конец водной блокаде.

О проблемах дамбы, перекрывающей Северо-Крымский канал, заявила руководитель отдела водопользования водной артерии Наталья Тарапун. По ее словам, объект, стоивший Украине 35 млн гривен (около 95 млн рублей), за несколько лет оказался в аварийном состоянии и вряд ли способен удерживать воду длительное время.

Главные угрозы дамбе связаны с размывом ее конструкции из-за дождей и проблемами системы затворов, утверждает Тарапун. Так как объект не был завершен полностью (вероятно, использовался для «отмыва» госденег по аналогии со «стеной Яценюка»), к затворам не было подведено электричество, а рычаги управления ими отсутствуют как таковые.

«Выдержит ли дамба воду, или не выдержит – это должны провести обследование и вынести заключение», - сказала Тарапун.

Если бетонная дамба будет прорвана, единственным препятствием для попадания воды в Крым по Северо-Крымскому каналу станет временное заграждение из мешков с песком. Данная конструкция была создана после Майдана жителями Херсонской области и уже сейчас, по данным украинских СМИ, вода заметно просачивается сквозь насыпь.