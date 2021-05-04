Пашинян рассказал, почему Байден признал геноцид армян

Ереван, 4 мая. Целый ряд факторов поспособствовал признанию со стороны США геноцида армян в Османской империи, заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Американский президент Джо Байден 24 апреля официально объявил о признании геноцида армян в Османской империи в начале XX века.

По словам Пашиняна, на решение лидера Соединенных Штатов повлияли несколько факторов, включая долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный. К первому относится систематическая работа армянской общины. Второй фактор обусловлен региональной политикой Анкары и разладом, который наблюдается в отношениях Анкары и Вашингтона.

К краткосрочному фактору относится участие турецкой стороны в эскалации боевых действий на территории Нагорного Карабаха в прошлом году.

Как стало известно ранее, Пашинян сообщил о создании новых опорных пунктов российской военной базы на юге Армении.