Власти Турции ужесточили ограничения по коронавирусу

Анкара, 4 мая. Правительство Турции ввело ряд новых ограничительных мер по нераспространению коронавируса в стране. Такую информацию предоставили в МВД республики.

Сетевые магазины и супермаркеты теперь будут продавать только товары первой необходимости. Продажа электроники, игрушек, канцтоваров и одежды будет приостановлена. Жители Турции также не смогут в ближайшее время приобрести автомобильные аксессуары, текстиль и предметы из стекла.

Положительный результат теста на коронавирус получили 4,9 млн человек в Турции с начала 2020 года. Порядка 4,5 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Турецкие врачи зафиксировали 41 тыс. летальных исходов от COVID-19.