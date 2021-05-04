УЕФА расширил заявки сборных на Евро-2020 до 26 игроков

Ньон, 4 мая. Исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил расширение заявки сборных на предстоящем континентальном первенстве.

Заявки сборных, которые примут участие в чемпионате Европы по футболу, расширены с 23 до 26 игроков. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА. Представители организации подчеркнули, что такое решение принято «в порядке исключения», чтобы снизить риски команд, которые могут столкнуться с нехваткой футболистов из-за возможных заражений коронавирусной инфекцией.

«Тем не менее, 23 игрока — максимальное число игроков, разрешенное в протоколе матча для каждого отдельного матча, включая трех вратарей», — добавили в пресс-службе УЕФА.

Континентальное первенство стартует 11 июня. Турнир должен был пройти летом прошлого года, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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