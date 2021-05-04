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Жителей Нью-Джерси заманивают на вакцинацию бесплатным пивом

Весь мир
Жителей Нью-Джерси заманивают на вакцинацию бесплатным пивом
pixabay.com/PD  / 

Трентон, 4 мая. Власти американского штата Нью-Джерси решили использовать необычные методы для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса. В настоящее время в США наблюдается избыток доступных вакцин, но далеко не все американцы, по различным причинам, соглашаются на вакцинацию.

Любой человек старше 21 года, который привился первой дозой вакцины от COVID-19 в мае, сможет получить бесплатное пиво в одном из 13 баров, участвующих в акции. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter.

«Мы не боимся пробовать новые способы продвижения программы по вакцинации», — объявил Мерфи.

Целью проекта является стимулирование вакцинации в Нью-Джерси. В штате уже 3,2 млн человек, или 37% населения, получили прививки от коронавируса.

Для участия достаточно предъявить документ, подтверждающий факт вакцинации первой дозой, в одном из баров, указанных в соответствующем списке.

В программе участвуют 13 пивоварен Нью-Джерси, которые, по словам губернатора, сами платят за напитки. Вскоре власти штата добавят новые пивоваренные компании в список заведений.

На данный момент в программе участвуют Battle River Brewing, Bradley Beer Project, Bolero Snort Brewing Company, Brix City Brewing Company, Carton Brewing Company и другие пивоварни.

Идея «вакцинации за пиво» выдвинули в Департаменте здравоохранения Нью-Джерси в партнерстве с Гильдией пивоваров штата.

Жителей Нью-Джерси заманивают на вакцинацию бесплатным пивом
pexels.com  / vedanti / CC0 License

Схожие программы были приняты в соседних штатах Нью-Йорк и Коннектикут. Губернатор Коннектикута Нэд Ламонт заявил, что начиная с 19 мая полностью вакцинированные жители штата будут иметь право на получение бесплатного напитка в одном из ресторанов, участвующих в проекте.

Губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис предложил программу по выдаче сберегательных облигаций на 100 долларов любому жителю штата от 16 до 35 лет, который полностью вакцинирован от коронавируса. Однако позже Джастис сообщил, что, возможно, программу не удастся осуществить.

Власти штата Детройт предлагают дебетовые карты на 50 долларов любому жителю, который убедит другого человека сделать прививку в одном из пунктов вакцинации.

Некоторые предприятия также пытаются создать клиентам и работникам стимулы для вакцинации. Компания Krispy Kreme предлагает по «одному бесплатному пончику в день» до конца 2021 года всем, кто представит документы о полученных прививках.

сша вакцина пиво
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