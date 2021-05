Жителей Нью-Джерси заманивают на вакцинацию бесплатным пивом

Трентон, 4 мая. Власти американского штата Нью-Джерси решили использовать необычные методы для привлечения людей на вакцинацию от коронавируса. В настоящее время в США наблюдается избыток доступных вакцин, но далеко не все американцы, по различным причинам, соглашаются на вакцинацию.

Любой человек старше 21 года, который привился первой дозой вакцины от COVID-19 в мае, сможет получить бесплатное пиво в одном из 13 баров, участвующих в акции. Об этом сообщил губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter.

NEW: We’re launching our “Shot and a Beer” program to encourage eligible New Jerseyans ages 21+ to get vaccinated.



Any New Jerseyan who gets their first vaccine dose in the month of May and takes their vaccination card to a participating brewery will receive a free beer. ???? pic.twitter.com/REiHTEa6mi