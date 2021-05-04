Виктория Нуланд посетит Украину вместе с госсекретарем США

Вашингтон, 4 мая. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд будет находиться на Украине во время визита главы Госдепа Энтони Блинкена в Киев. Об этом сказано в графике американских дипломатов.

Согласно расписанию, сейчас госсекретарь находится в Великобритании для участия в саммите министров стран G7. После этого Блинкен отправится на Украину. Там он пробудет с 5 по 6 мая. В графике Нуланд сказано, что с 4 по 6 мая дипломат будет находиться в Лондоне и Киеве.

Стоит отметить, что рабочие визиты Блинкена будут проходить в сопровождении исполняющего обязанности помощника главы Госдепа США по делам Европы и Евразии.

Как стало известно ранее, политолог Владимир Васильев рассказал, как Нуланд и Блинкен используют Донбасс против России.