По подозрению в удушении подростка цепью задержан отстающий в развитии приморец

Большой Камень, 4 мая. Мужчина, подозреваемый в удушении подростка во время игры, предположительно, отстает в умственном развитии. Как стало известно ФАН, все друзья подозреваемого были детьми из неблагополучных семей.

30 апреля в дежурную часть полиции позвонили местные жители. Они сообщили, что недалеко от улицы Чкаловская плавает в воде труп ребенка. На место происшествия выдвинулись оперативно-следственная группа и медики. Силовики обнаружили связанное веревкой тело мальчика в водоеме. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательственной базы и предъявление обвинения», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Приморскому краю Аврора Римская.

Предварительно было выяснено, что мужчина играл с двумя ребятами в экстремальную игру, рассказал ФАН источник в правоохранительных органах.

«Они связывали друг друга и пытались развязаться, — пояснил источник. — В какой-то момент взрослый мужчина вспомнил, что один из подростков несколько раз крал деньги у его матери, когда был у него в гостях».

Между подростком и подозреваемым началась словесная перепалка. Подросток не признал своей вины в краже и нагрубил взрослому товарищу.

«Нервы у местного жителя не выдержали. Он взял валявшуюся рядом цепь и стал душить мальчика. Потом, когда тот затих, сбросил его тело в находящийся рядом водоем. После своего злодеяния он просто пошел со вторым мальчишкой подальше от места преступления», — дополнил источник.

О чрезвычайном происшествии на следующий день рассказал несовершеннолетний свидетель. Он пришел на место преступления со своей собакой и увидел труп своего друга. Подросток сообщил о страшной находке своим родственникам.

Подозреваемого задержали. Мужчина дал признательные показания. На допросе он сообщил, что не хотел смерти своему несовершеннолетнему другу.

«По предварительным данным, развитие подозреваемого — на уровне несовершеннолетнего. Он водил дружбу со всеми трудными мальчишками и девчонками в округе. Они постоянно были у него в гостях. Мужчина пояснил, что хотел лишь придушить свою жертву, а в воду бросил для того, чтобы подросток немного освежился после совершенного в отношении него насилия», — резюмировал источник.

Сейчас приморец арестован и находится в местном следственном изоляторе. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.