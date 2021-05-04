Продюсер «Маски» рассказала, чьи выступления ей понравились больше всего

Москва, 4 мая. Генеральный продюсер «Вайт Медиа» Юлия Сумачева рассказала, работа каких участников ее искренне впечатлила, и когда фанатам ждать продолжения знаменитого проекта.

Аналитики еще не успели собрать всю статистику, однако продюсер «Маски» уверена, что второй сезон побил рекорды по рейтингам первых выпусков. Популярность проекта явно возросла – об этом говорят комментарии в Сети и обсуждения в СМИ, заявила Сумачева.

«Каждый выпуск обсуждался герой, который снял маску. Если говорить в целом о проекте, то не могу не назвать Зайца, он заинтересовал своей персоной многих. После финала, конечно, обсуждают, кто должен был занять первое место, Крокодил или Лама, также до сих пор не утихают споры, справедливо ли покинул шоу Носорог», ― объяснила генпродюсер в интервью «Собеседнику».

По признаю Сумачевой, ее фаворитом на проекте был Заяц, под маской которого скрывался резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов. Именно юморист сильно впечатлил продюсера. Она считает, что на шоу комик превзошел самого себя.

«Когда мы обсуждали проект, Тимур сомневался, у нас было несколько встреч. Он мне говорил: «Я же не вокалист, как я буду в проекте, меня же сразу сольют»», — вспомнила Сумачева.

Она также отметила, что особого внимания заслуживает и исполнительница хита «Мало половин» Ольга Бузова. По ее мнению, певица в очередной раз подтвердила свое звание «трудяжки», ведь отдала все силы проекту.

На радость поклонникам Сумачева анонсировала выход нового сезона «Маски». По предварительной информации, премьера намечена на февраль 2022 года. А пока зрители осуждают итоги второго сезона шоу. Так, многих не устроило, что победу присудили Крокодилу. По их мнению, деньги и влиятельные знакомые помогли Jony стать победителем.