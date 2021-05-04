Банк России купил валюты на 8,4 млрд рублей в рамках бюджетного правила

Москва, 4 мая. Центробанк РФ купил на внутреннем рынке валюту с расчетами 30 апреля на сумму 8,4 млрд рублей. Соответствующая информация представлена на сайте Банка России.

Днем ранее объем валюты, купленной Центробанком в рамках бюджетного правила, составил 8,5 млрд рублей. Минфин РФ 15 января 2021 года вернулся к покупкам валюты на внутреннем рынке в соответствии с установленной стратегией. За это время сумма покупок ЦБ составила 443,2 млрд рублей.

Регулятор ранее проводил упреждающие продажи валюты для повышения предсказуемости действий финансовых властей и снижения волатильности курса рубля на фоне низких цен на нефть. Эти операции планировалось осуществлять до начала регулярных продаж валюты из Фонда национального благосостояния.

Центробанк в конце апреля сообщил, что с января по март 2021 года обнаружил в России рекордное число фальшивых долларовых купюр. По итогам первого квартала на территории РФ было выявлено 6080 поддельных банкнот.