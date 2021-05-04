Кандидат в мэры Нью-Йорка рассказал о преимуществе русского акцента

Нью-Йорк, 4 мая. Уроженец Томска и кандидат в мэры Нью-Йорка Виталий Филипченко заявил, что его русский акцент в некоторых ситуациях является преимуществом.

Филипченко живет в США более десяти лет, он – владелец фирмы, занимающейся грузоперевозками. Россиянин также имеет американское гражданство, что дает ему право участвовать в выборах мэра Нью-Йорка.

Виталий Филипченко в беседе с журналистами РИА Новости объяснил, что если американцы слышат его русский акцент, то он невольно вызывает уважение.

«Люди видят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю», — рассказал Филипченко.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк уступил Пекину по количеству живущих в городе миллиардеров.