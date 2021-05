Визит турецкой делегации в Триполи и взрыв на НПЗ — что произошло в Ливии 3 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 3 мая 2021 года.

Турецкая делегация высокого уровня в составе министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, министра обороны Хулуси Акары и главы Национальной разведывательной службы Хакана Фидана посетила Триполи впервые после формирования переходного Правительства национального единства (ПНЕ).

Представители Анкары встретились с премьер-министром Абд аль-Хамидом Дабибой в присутствии начальника Генштаба Ливии генерала Мухаммада аль-Хаддада и министра иностранных дел Наджлы Мангуш.

Чавушоглу поддержал новый кабмин и сообщил, что в ходе встречи стороны обсудили дружественные отношения и вопросы повестки дня Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Наджла Мангуш призвала Турцию к сотрудничеству в выполнении соглашения о прекращении огня и реализации результатов Берлинской конференции, включая вывод иностранных войск и наемников с территории Ливии.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) неоднократно сообщала о наемниках, которых Анкара перебрасывает в Триполи, игнорируя женевские соглашения. В рамках договоренностей о постоянном прекращении огня, все иностранные боевики должны покинуть страну не более чем через три месяца после подписания документа.

Сейчас SOHR все так же обвиняет Турцию в неэффективном возвращении наемников. Предлагаемая ООН резолюция «настоятельно призывает все государства-члены уважать и поддерживать полное осуществление соглашения о прекращении огня, в том числе путем незамедлительного вывода всех иностранных сил и наемников из Ливии».

Чавушоглу также обсудил с Наджлой Мангуш вопросы демаркации морских границ между двумя странами.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад Юнис аль-Манфи встретился с министром обороны и главой МИД Турции, проинформировав собеседников о приостановке экономического сотрудничества с Анкарой на время, пока войска республики не покинут территорию североафриканского государства.

Визит турецкого руководства в Триполи продлится два дня, после чего высокопоставленные чиновники отправятся на переговоры в Каир, посвященные восстановлению отношений и ситуации в Ливии.

Четыре человека пострадали в результате взрыва котла на нефтеперерабатывающем заводе компании Azzawiya Oil Refining Co. Несмотря на материальный ущерб, вызванный инцидентом, работа НПЗ продолжается в штатном режиме.

В отеле Corinthia в Триполи состоялась торжественная церемония передачи полномочий генерального прокурора Ливии Ас-Сиддику ас-Суру, которого единогласно выбрали Палата представителей и Верховный совет страны. Мероприятие прошло в присутствии министра юстиции ПНЕ Халимы Абдель Рахман.

Министр внутренних дел Халид Мазин отправился в Восточный регион, где проинспектировал Управление безопасности Бенгази и обсудил с руководителями подотчетных МВД ведомств ход дальнейших работ.

Высший государственный совет Ливии утвердил назначение Абдаллы Абу Разизы главой Верховного суда, которое приняли большинством голосов.

Комитет по борьбе с нелегальной миграцией провел первое заседание под председательством государственного министра по делам миграции Адждида Матука Адждида. На встрече обсуждалась дальнейшая стратегия по сокращению незаконных перемещений и их последствия для национальной безопасности Ливии.

Управляющий Центральным банком Ливии Садик аль-Кабир встретился с временным поверенным в делах посольства Великобритании Кейт Инглиш и сопровождающей ее делегацией. Стороны обсудили представляющие общий интерес финансовые и экономические вопросы, а также сотрудничество между ЦБ и ПНЕ в сфере нефти и электроэнергии, и противодействие пандемии COVID-19.

Делегация во главе с послом Туниса в Ливии Асадом аль-Аджили и генеральным консулом Тауфиком аль-Касими посетила морской вокзал в ​​Мисурате, чтобы убедиться в его готовности выполнять рейсы между портами двух государств.

Индийская команда инженеров, спонсируемая компанией General Electric, прибыла на электростанцию Gulf Steam в Сирте. Специалисты проведут работы по оснащению второго блока паровой установки, который приостановили в 2014 году.

