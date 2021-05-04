Ученые установили дневную норму шагов, которая может продлить жизнь

Вашингтон, 4 мая. Человек, который делает в день определенное количество шагов, может значительно улучшить собственное здоровье, заявили американские ученые.

Группа исследователей из Национального института рака и института старения в США провела эксперимент и обнаружила, что количество шагов, которое ежедневно делает человек, может повлиять на его продолжительность жизни. Итоги исследования были опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

Участники эксперимента старше 40 лет на протяжении недели носили специальные акселерометры в период с 2003 по 2006 год. На основании полученных данных ученые рассчитали связь между смертностью и количеством шагов.

«По сравнению с 4 тыс. шагов в день выполнение 8 тыс. шагов связано с 51% снижением риска смерти от всех причин. 12 тыс. шагов уменьшают риск на 65%», — цитирует медиков Express.

Одна простая добавка способна не только улучшить вкусовые качества кофе, но и превратить напиток в настоящий «эликсир долголетия». Ученые обнаружили, что добавление лимонного сока в этот напиток обогатит его витамином С. Антиоксиданты в нем предотвратят ослабление иммунитета в организме.