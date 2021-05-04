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Крымский РНКБ выдал более 8,6 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки

Экономика
Крымский РНКБ выдал более 8,6 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки
Пресс-служба Минжилполитики Республики Крым

Симферополь, 4 мая. Крупнейший банк Крыма РНКБ выдал более 8,6 млрд рублей по программе льготной ипотеки под 6,5% годовых, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Всего с момента начала программы банк выдал более 3,2 тысячи кредитов. С начала 2021 года ипотеку в РНКБ по льготным условиям оформили 778 человек на общую сумму 2,3 млрд рублей. Как уточнили в банке, это более четверти от общего объема ипотечных кредитов, выданных в текущем году.

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей квартир в новостройках была запущена Правительством РФ в апреле 2020 года. Ее целями являются поддержка граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительной отрасли, столкнувшейся с падением покупательского спроса на фоне пандемии.

Российский национальный коммерческий банк (РНКБ) — системообразующий банк Крыма. Учреждение обслуживает свыше 2,2 млн физических лиц и порядка 85 тысяч корпоративных клиентов.

Центробанк РФ ранее сообщил о росте объема выдачи ипотечных кредитов в первом квартале 2021 года. По данным регулятора, этот показатель оказался выше, чем за аналогичный период прошлого года более чем на 50%.

крым ипотека жилье рнкб
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Все новости / Экономика / Крымский РНКБ выдал более 8,6 млрд рублей в рамках программы льготной ипотеки
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