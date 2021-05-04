Владимир Зеленский объявил о «войне в Европе» из-за Крыма и Донбасса

Киев, 4 мая. Боевые действия в Донбассе и воссоединение Крыма с Россией стали «войной в Европе». С таким заявлением выступил украинский президент Владимир Зеленский.

Как стало известно, состоялся саммит лидеров Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Украины. Выступление Зеленского на мероприятии было показано на странице офиса украинского гаранта в Facebook.

В своей речи глава государства поблагодарил иностранных партнеров за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

«Я вам всем благодарен. Сегодня это очень важно», — сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассчитывает на урегулирование исторических вопросов между Украиной и Польшей.