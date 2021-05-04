Поклонники «Маски» рассказали, кого хотели бы видеть в третьем сезоне шоу

Москва, 4 мая. Зрители популярного шоу «Маска», в котором знаменитости скрываются под костюмами различных персонажей, рассказали, кого из звезд ждут в третьем сезоне проекта.

Финал второго сезона «Маски» показали на канале НТВ 2 мая. Победителем стал певец Jony, выступавший в костюме Крокодила. Третье место заняла Змея (певица Юлия Паршута), а вторым стал оперный исполнитель Юсиф Эйвазов, который перевоплотился на проекте в Ламу .

Поскольку «Маска» является очень рейтинговым шоу, передачу уже продлили на третий сезон. В соцсетях поклонники передачи рассказывают, кого хотели бы видеть в проекте в следующем году.

«Хочется побольше молодых видеть в третьем сезоне, зачем пиарить тех, кто уже известен? Позовите Краймбрери, Дакоту или Zivert, они крутые»; «Считаю, что надо в это шоу звать именно певцов, спортсмены там зачем? Интересно было бы за Биланом понаблюдать», — пишут зрители.

Кроме того, поклонники ждут в шоу юмориста Гарика Мартиросяна, который был членом жюри в первом сезоне, пишет «НьюИнформ». Некоторые зрители думали, что он появится на сцене в этом сезоне, но комика среди участников не было.

Музыкальный критик Евгений Бабичев в комментарии ФАН объяснил ценность шоу «Маска» для артистов. По мнению эксперта, проект позволяет знаменитостям расширить границы творчества.