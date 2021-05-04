Знаменитый дрессировщик Михаил Багдасаров скончался от коронавируса

Москва, 4 мая. Пресс-служба Росгосцирка сообщила о кончине народного артиста РФ Михаила Багдасарова.

Знаменитый дрессировщик хищников Михаил Багдасаров ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция.

Багдасаров хотел стать дрессировщиком с юных лет и начал карьеру в группе Маргариты Назаровой. В 1973 году он начал выступать с собственной программой, а через 24 года был удостоен звания «Народный артист РФ».

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