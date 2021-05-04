Сербский посол надеется на спад антироссийских настроений в Евросоюзе

Белград, 4 мая. Белград рассчитывает, что Брюссель смягчит отношение к России до вступления Сербии в Европейский союз, сказал посол республики в Москве Мирослав Лазански.

Кроме того, Сербия не поддерживает призывы ЕС вводить антироссийские санкции. Белград не станет применять ограничительные меры в отношении Москвы, подчеркнул сербский посол в беседе с журналистами отечественных СМИ.

Мирослав Лазански считает действия главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля не политикой, а ее отсутствием. Республика не понаслышке знает, что такое ограничительные меры. Ведь Сербия длительное время испытывала на себе влияние санкций со стороны Запада, пояснил посол.

Ранее в Сербии заявили, что ожидают визит российского лидера Владимира Путина до конца 2021 года. По словам Лазански, приезд может быть связан с открытием храма Святого Саввы.