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Представители G20 обсудят введение «паспортов вакцинации» в Италии

Политика
Представители G20 обсудят введение «паспортов вакцинации» в Италии
wikipedia.org  /  Max_Ryazanov / CC BY-SA 3.0

Рим, 4 мая. Представители G20 в рамках встречи профильных министров обсудят сертификацию вакцинированных от коронавируса для возрождения туризма.

Министр по туризму Италии Массимо Гаравалья рассчитывает, что «паспорт вакцинации» будет введен к началу июня, что позволит туристам приехать в Рим на матч-открытие Европейского первенства по футболу. Для Италии туризм является важным сектором экономики, поэтому «пропуск вакцинации» будет способствовать безопасности иностранных гостей и исключит необходимость проходить карантин.

Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для привитых «Спутником V» россиян. Также туристы могут попасть на территорию страны при наличии отрицательного теста на коронавирус.

g20 италия туризм вакцинация
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