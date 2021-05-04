Представители G20 обсудят введение «паспортов вакцинации» в Италии

Рим, 4 мая. Представители G20 в рамках встречи профильных министров обсудят сертификацию вакцинированных от коронавируса для возрождения туризма.

Министр по туризму Италии Массимо Гаравалья рассчитывает, что «паспорт вакцинации» будет введен к началу июня, что позволит туристам приехать в Рим на матч-открытие Европейского первенства по футболу. Для Италии туризм является важным сектором экономики, поэтому «пропуск вакцинации» будет способствовать безопасности иностранных гостей и исключит необходимость проходить карантин.

Ранее сообщалось, что Болгария открыла границы для привитых «Спутником V» россиян. Также туристы могут попасть на территорию страны при наличии отрицательного теста на коронавирус.