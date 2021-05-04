Обвиняемый во взятках врач-миллионер из Сургута предстанет перед судом

Сургут, 4 мая. Правоохранители окончили следствие по делу о взятках и мошенничестве. На скамье подсудимых будет заведующий травматологическим отделением городской больницы.

По версии следствия, с декабря 2018 и до конца 2020 года фигурант получал взятки. Деньги он брал, чтобы пациентам сделали операции вне очереди. Как правило, суммы «вознаграждения» варьировались от 50 до 190 тысяч рублей, сообщало URA.RU.

С одного потерпевшего врач взял 80 тысяч рублей за установку протеза. На самом деле операция делается бесплатно. В ходе следствия у медработника были арестованы деньги и имущество на 17 миллионов рублей.